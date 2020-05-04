Кариус расторг контракт с "Бешикташем"

Голкипер "Бешикташа" Лорис Кариус подтвердил, что расторг свой контракт с турецким клубом и досрочно возвращается в "Ливерпуль".

Напомним, в 2018 году "красные" отправили Кариуса в двухлетнюю аренду в "Бешикташ", который был обязан выкупить Лориса за 10 миллионов фунтов по окончании этого сезона.



Однако еще в прошлом месяце руководитель "Бешикташа" пожаловался, что Кариус подал жалобу на их клуб в ФИФА по поводу невыплаченной зарплаты.



Daily Mail предполагает, что турецкий клуб задолжал 26-летнему Кариусу около 400 тыс. фунтов. В сложившейся ситуации 26-летний немец решил собрать вещи и вернуться в Англию.



"Всем привет, сегодня я расторг свой контракт с "Бешикташем". Жаль, что так вышло, но вы должны знать, что я сделал все возможное, чтобы уладить эту ситуацию".



"Я месяцами очень терпеливо говорил руководству снова и снова. Это уже происходило в прошлом году. К сожалению, они не попытались решить проблему и даже отвергли мое предложение пойти на понижение зарплаты", — сообщил Кариус в социальных сетях.