Кариус расторг контракт с "Бешикташем"

Лорис Кариус Голкипер "Бешикташа" Лорис Кариус подтвердил, что расторг свой контракт с турецким клубом и досрочно возвращается в "Ливерпуль".

Напомним, в 2018 году "красные" отправили Кариуса в двухлетнюю аренду в "Бешикташ", который был обязан выкупить Лориса за 10 миллионов фунтов по окончании этого сезона.

Однако еще в прошлом месяце руководитель "Бешикташа" пожаловался, что Кариус подал жалобу на их клуб в ФИФА по поводу невыплаченной зарплаты.

Daily Mail предполагает, что турецкий клуб задолжал 26-летнему Кариусу около 400 тыс. фунтов. В сложившейся ситуации 26-летний немец решил собрать вещи и вернуться в Англию.

"Всем привет, сегодня я расторг свой контракт с "Бешикташем". Жаль, что так вышло, но вы должны знать, что я сделал все возможное, чтобы уладить эту ситуацию".

"Я месяцами очень терпеливо говорил руководству снова и снова. Это уже происходило в прошлом году. К сожалению, они не попытались решить проблему и даже отвергли мое предложение пойти на понижение зарплаты", — сообщил Кариус в социальных сетях.


Метки Бешикташ, Кариус, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 04.05.2020 17:00

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  1. fiezzo 04.05.2020 17:42 # fiezzo
    Отлично! У этого парня бешенное везение и теперь обязательно сезон аннулируют

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  2. brown-ale 04.05.2020 17:22 # brown-ale
    Турки хитро поступили. И самого Кариуса кинули, и Ливеру десятку теперь не заплатят.

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  3. nir-vana 04.05.2020 17:02 # nir-vana
    ему бы по-хорошему о суициде задуматься

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