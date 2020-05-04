Кариус расторг контракт с "Бешикташем"
Голкипер "Бешикташа" Лорис Кариус подтвердил, что расторг свой контракт с турецким клубом и досрочно возвращается в "Ливерпуль".
Напомним, в 2018 году "красные" отправили Кариуса в двухлетнюю аренду в "Бешикташ", который был обязан выкупить Лориса за 10 миллионов фунтов по окончании этого сезона.
Однако еще в прошлом месяце руководитель "Бешикташа" пожаловался, что Кариус подал жалобу на их клуб в ФИФА по поводу невыплаченной зарплаты.
Daily Mail предполагает, что турецкий клуб задолжал 26-летнему Кариусу около 400 тыс. фунтов. В сложившейся ситуации 26-летний немец решил собрать вещи и вернуться в Англию.
"Всем привет, сегодня я расторг свой контракт с "Бешикташем". Жаль, что так вышло, но вы должны знать, что я сделал все возможное, чтобы уладить эту ситуацию".
"Я месяцами очень терпеливо говорил руководству снова и снова. Это уже происходило в прошлом году. К сожалению, они не попытались решить проблему и даже отвергли мое предложение пойти на понижение зарплаты", — сообщил Кариус в социальных сетях.
04.05.2020 17:00
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Последние комментарии:
Отлично! У этого парня бешенное везение и теперь обязательно сезон аннулируют
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Турки хитро поступили. И самого Кариуса кинули, и Ливеру десятку теперь не заплатят.
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ему бы по-хорошему о суициде задуматься
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