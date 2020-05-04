Рафаэль: "Александер-Арнольд пока не превзошел Невилла"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Да Сильва считает, что защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд пока не превзошел легенду "красных дьяволов" Гари Невилла.

Александер-Арнольд по праву считается эталоном современного крайнего защитника и к своему 21 году уже накопил солидный опыт выступлений на внутренней и европейской аренах.



По словам Рафаэля, Невилл, возможно, и не был так же талантлив, но был стабилен на протяжении многих лет — Тренту это еще предстоит.



"Сегодня я бы поставил выше Гари Невилла, но если Александер-Арнольд продолжит делать то, что делает, он значительно опередит Гари Невилла".



"В данный момент он просто неудержим в Премьер-Лиге благодаря своим результативным передачам и всему такому. Я должен быть честен. Так что, если он продолжит в том же духе, он превзойдет Гари Невилла как футболист".



"Когда Гари Невилл был молод, он, возможно, и не обладал теми же качествами и не делал тех вещей, но он продолжал стабильно делать то, что умеет, на протяжении 12-13 лет в Манчестере и сборной Англии".



"Надеюсь, Александер-Арнольд продолжит играть хорошо, но только не против "Манчестер Юнайтед". Если он продолжит это делать, то определенно превзойдет Гари Невилла", — сообщил Да Сильва ESPN.