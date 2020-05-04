Погба назвал наиболее желанного партнера для самоизоляции

Эрик Байи и Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба назвал одноклубника, с которым он хотел бы больше всего уединиться во время самоизоляции.

Как и все Британия, игроки команды Оле Гуннара Сульшера уже несколько недель находятся по домам, соблюдая режим самоизоляции и соблюдая социальную дистанцию при редких вылазках из жилища.

Этот перерыв Погба использовал с выгодой для себя, окончательно залечив свою лодыжку, и теперь Поль будет готов вернуться на поле, когда сезон возобновится.

В интервью официальному веб-сайту "Юнайтед" 27-летний француз сообщил, что предельно мотивирован и упорно работает над своей формой, а также позволил себе пошутить.

"Я разговаривал с Эриком (Байи), я разговаривал с Андреасом (Перейрой), я разговаривал с Виктором (Линделефом), я разговаривал с Хуаном (Матой), Джесси (Лингардом)... Все мы общаемся, обмениваемся сообщениями и все такое".

"Мы поддерживаем связь друг с другом и общаемся по видеосвязи. Если бы мне пришлось с кем-нибудь самоизолироваться? Это был бы Эрик Байи, определенно. Он бы смешил меня весь день напролет!" — сообщил Погба.


Метки Байи, Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 04.05.2020 15:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 04.05.2020 16:05 # liverpool1892est
    Таки я и не понял,он что каминг-аут сделал?

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  2. scouser2005 04.05.2020 15:32 # scouser2005
    Пидор, ты бы кожана попробовал бы...

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