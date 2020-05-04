Погба назвал наиболее желанного партнера для самоизоляции

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба назвал одноклубника, с которым он хотел бы больше всего уединиться во время самоизоляции.



Как и все Британия, игроки команды Оле Гуннара Сульшера уже несколько недель находятся по домам, соблюдая режим самоизоляции и соблюдая социальную дистанцию при редких вылазках из жилища.



Этот перерыв Погба использовал с выгодой для себя, окончательно залечив свою лодыжку, и теперь Поль будет готов вернуться на поле, когда сезон возобновится.



В интервью официальному веб-сайту "Юнайтед" 27-летний француз сообщил, что предельно мотивирован и упорно работает над своей формой, а также позволил себе пошутить.



"Я разговаривал с Эриком (Байи), я разговаривал с Андреасом (Перейрой), я разговаривал с Виктором (Линделефом), я разговаривал с Хуаном (Матой), Джесси (Лингардом)... Все мы общаемся, обмениваемся сообщениями и все такое".



"Мы поддерживаем связь друг с другом и общаемся по видеосвязи. Если бы мне пришлось с кем-нибудь самоизолироваться? Это был бы Эрик Байи, определенно. Он бы смешил меня весь день напролет!" — сообщил Погба.