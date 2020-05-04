Фернандеш рассказал, что Иньеста был его кумиром

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш признался, что легенда "Барселоны" Андреас Иньеста был его кумиром в детстве.

С момента своего перехода в "Юнайтед" из "Спортинга" в январе Фернандеш забил три гола и отдал четыре результативные передачи.



Бруну блестяще себя проявляет в роли полузащитника созидательного плана, и кое-что из своей игры португалец позаимствовал у бывшей звезды "Барселоны".



"Иньеста был тем, за кем мне нравилось наблюдать и кому нравилось подражать, потому что Иньеста — это что-то среднее между 8-м номером и 10-м. Это был способ для меня улучшить свою игру, играя в позиции между 8-м и 10-м номерами".



"Этому парню всегда нравится владеть мячом, всегда нравится идти на риск, и я думаю, Иньеста был одним из лучших игроков в мире".



"На мой взгляд, это удивительно, как Иньеста завершил свою карьеру без "Золотого мяча". Мне сложно это понять, учитывая его достижения", — цитирует Фернандеша Sky Sports.