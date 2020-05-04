Эвра: "Фергюсон научил меня быть роботом"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра признался, что благодаря привитому сэром Алексом Фергюсоном победному духу стал чувствовать себя роботом в какой-то момент.

Эвра защищал цвета "красных дьяволов" с 2006 по 2014 год и за это время выиграл 15 трофеев, включая пять титулов Премьер-Лиги.



Патрис был частью машины Фергюсона по достижению побед, став штамповать эти победы практически машинально, без особых эмоций.



"Буду честен с вами. Когда побеждаешь в третий, четвертый и пятый раз, то празднуешь это уже не так, как прежде".



"Ты празднуешь, потому что вокруг камеры и все такое, но по ощущениям это уже не то. Фергюсон научил всех нас быть словно роботом. Я не ощущал себя человеческим созданием, играя за "Манчестер Юнайтед". Когда мы выигрывали матчи, когда я делал что-нибудь хорошо, я не был доволен. Для меня это воспринималось как норма".



"Я всегда говорил: Дидье Дешам научил меня, что побеждать — важно, но Фергюсон научил меня, что побеждать — нормально. Помню, после больших побед над "Ливерпулем" он просто говорил: "Отлично сработано, сынок". Он никогда не кричал, за исключением нашей победы в финале Лиги Чемпионов".



"Тогда Фергюсон взял микрофон и сказал: "Отлично сработано, парни, я очень горжусь вами. Мы выиграли лигу и Лигу Чемпионов, но если кто-нибудь не захочет выиграть это снова, я разорву его контракт. Наслаждайтесь вашим летом в сборной, и я не желаю вам удачи".



"Помню, я вернулся домой, бросил сумку и подумал: "И вот это чувство от победы в Лиге Чемпионов?" Но, по правде, побеждать — нормально, и ты не должен испытывать восторг по этому поводу", — цитирует Эвра Sky Sports.