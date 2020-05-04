Хендерсон продолжает собирать деньги на благотворительность

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон запускает благотворительный розыгрыш футболок на eBay.

Ранее в эту паузу, вызванную пандемией коронавируса, Хендерсон сыграл ключевую роль в учреждении капитанами команд Премьер-Лиги благотворительного фонда, куда игроки будут добровольно отчислять часть своих зарплат.



В рамках кампании Players Together Хендерсон решил еще раз проявить инициативу и теперь при партнерстве онлайн-аукциона eBay будет собирать деньги на поддержку Национальной службы здравоохранения.



Как сообщает Daily Mail, от каждой из 20 команд Премьер-Лиги какой-то один игрок предоставит свою футболку с автографом.



Любой болельщик сможет поучаствовать в розыгрыше этих футболок, купив до пяти лотерейных билетов — каждый стоимостью 5 фунтов.



У eBay уже есть договоренность с Премьер-Лигой, и теперь лишь остается подписать документы и дождаться, пока все клубы подтвердят свое участие.