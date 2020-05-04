Хендерсон продолжает собирать деньги на благотворительность
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон запускает благотворительный розыгрыш футболок на eBay.
Ранее в эту паузу, вызванную пандемией коронавируса, Хендерсон сыграл ключевую роль в учреждении капитанами команд Премьер-Лиги благотворительного фонда, куда игроки будут добровольно отчислять часть своих зарплат.
В рамках кампании Players Together Хендерсон решил еще раз проявить инициативу и теперь при партнерстве онлайн-аукциона eBay будет собирать деньги на поддержку Национальной службы здравоохранения.
Как сообщает Daily Mail, от каждой из 20 команд Премьер-Лиги какой-то один игрок предоставит свою футболку с автографом.
Любой болельщик сможет поучаствовать в розыгрыше этих футболок, купив до пяти лотерейных билетов — каждый стоимостью 5 фунтов.
У eBay уже есть договоренность с Премьер-Лигой, и теперь лишь остается подписать документы и дождаться, пока все клубы подтвердят свое участие.
04.05.2020 12:00
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Красава! Покупать я их конечно же не буду
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Просто Король Британии! Величайшая личность!
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