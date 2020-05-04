Льорис сочувствует "Ливерпулю" и хочет доиграть сезон

Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис считает, что Премьер-Лига должна сделать все возможное, чтобы доиграть этот сезон.

Ожидается, что на этой неделе 20 клубов Премьер-Лиги, наконец, определят, будет ли доиграет сезон 2019/20.



Льорис понимает, что чувствует "Ливерпуль", который находится на пороге чемпионства и который может лишиться титула, если кампания будет аннулирована.



"Мы оказались в ситуации, когда каждый хочет полностью завершить сезон, чтобы все определилось на поле".



"Было бы ужасно, если бы сезон Премьер-Лиги завершился без девяти последних туров. Также это было бы жестоко по отношению к "Ливерпулю". Они почти чемпионы".



"У каждого осталось бы ощущение незаконченного дела. Кроме того, мы вступаем в самый интересный период, самый красивый момент сезона. Никто не хочет, чтобы все так закончилось", — сообщил Льорис L'Equipe.