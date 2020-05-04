Премьер-Лига манит Лукаса Васкеса

Вингер "Реала" Лукас Васкес заявил, что его "очень привлекает" возможность поиграть в Премьер-Лиге.

Являясь воспитанником "Реала", Васкес добился больших успехов с родным клубом. Лукас трижды выиграл Лигу Чемпионов и еще раз становился победителем Ла Лиги.



Однако полноценным игроком стартового состава команды Зинедина Зидана Васкес так и не стал, отметившись только шестью появлениям с первых минут в этом сезоне Ла Лиги.



Если 28-летний испанец будет вынужден покинуть "Сантьяго Бернабеу", то его приоритетным направлением будет Премьер-Лига.



"Моя мечта — завершить карьеру в Мадриде, но никогда не знаешь, как все сложится".



"Когда я был маленьким, то следил за Премьер-Лигой со своим братом. Премьер-Лига была и остается очень привлекательной, там играют в приятный футбол, для которого хорошо подходят мои характеристики".



"У меня уже есть базовые знания английского языка, я смотрю сериалы на английском, немного читаю, изучаю грамматику. Я занимаюсь этим уже полтора года", — сообщил Васкес The Guardian.