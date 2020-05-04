Эвра рассказал, как попрошайничал в детстве

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра рассказал о своем трудном детстве и о том, как он просил милостыню, будучи ребенком.

За плечами у Эвра блестящая профессиональная карьера длиною в два десятилетия. Основных своих успехов Патрис добился с "Юнайтед", выиграв пять титулов Премьер-Лиги, три Кубка Лиги и одну Лигу Чемпионов.



Эвра считался одни из лучших левых защитников в мире для своего времени и сыграл 81 матч за сборную Франции. Однако начинать путь на вершину Патрису пришлось в нищете.



"Я буду честен с вами, мое детство было тяжелым. У меня было много братьев и сестер, поэтому жить на улице было нелегко. Я из Парижа, но жил на улицах, и иногда у меня не было даже еды".



"Помню, мой брат Доминик работал в "Макдоналдсе", и во время его обеденного перерыва я приходил к нему, чтобы он поделился своей едой".



"Я не стесняюсь говорить, что попрошайничал около магазинов. Я стоял перед витриной магазинов и, когда видел людей, то говорил: "Не могли бы вы дать мне евро?" Иногда они давали мне деньги, иногда — нет. Я просто хотел купить себе сэндвич".



"То было тяжелое время, но счастливое время. Я был счастлив и чувствовал, что мне всегда везло. Я бы ничего не стал менять, потому что именно благодаря этому я стал тем, кто я есть".



"Когда ты добиваешься успеха, некоторые люди видят лишь конечный результат, они смотрят телевизор и видят суперзвезду. Однако улицы научили меня столь многому и помогли стать сильным".



"Помню, меня особенно критиковали после Чемпионата Мира, где я был капитаном, но я оставался сильным, потому что знал, что на улицах мне приходилось тяжелее".



"Я не жертва, я не чувствую грусти. Я не хочу, чтобы люди мня жалели, потому что я говорю об этом. Я просто рассказываю правду о себе".



"Я просто хочу мотивировать детей, что никогда нельзя сдаваться. Если ты веришь, что кем-нибудь станешь, что ты преодолеешь трудности, то ты сделаешь это. Вот и все", — цитирует Эвра Goal.