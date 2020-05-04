"Аякс" готов отпустить Андре Онану

Главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг подтвердил, что его клуб готов отпустить голкипера Андре Онану.

В прошлом месяце Онана заявил, что руководство "Аякса" обещало отпустить его из клуба по окончании сезона, несмотря на рассчитанный до 2022 года контракт.



По словам Тен Хага, это действительно так, и 24-летний игрок сборной Камеруна волен уйти по правильной цене.



"Андре очень важен для нас, и мы, конечно, не хотим терять его. Но это правда, что у нас есть договоренность с прошлого года насчет развития событий, если обратится правильный клуб и заплатит правильную цену", — сообщил Тен Хаг Algemeen Dagblad.



Добавим, ранее в этом сезоне Онана говорил о желании выступать в Премьер-Лиге. Среди заинтересованных в Андре клубов значатся "Челси", чей главный тренер Фрэнк Лэмпард желает добавить конкуренции Кепе Аррисабалаге, и "Тоттенхэм", подыскивающий преемника для Уго Льориса.