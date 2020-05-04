Клубы Премьер-Лиги проголосуют по возобновлению сезона в пятницу

В ближайшую пятницу клубы Премьер-Лиги проведут голосование по "Проекту Перезапуск", который должен позволить возобновить футбольный сезон в условиях Премьер-Лиги.

В четверг, 7 мая, британское правительство собирается сделать заявление по поводу смягчения режима самоизоляции. А уже утром следующего дня 20 клубов высшего английского дивизиона проведут важнейшую видеоконференцию.



Ожидается, что клубы утвердят конкретные даты по возвращению на тренировочные базы и по возобновлению матчей, однако главным яблоком раздора остаются нейтральные поля.



Во время последней видеоконференции клубам было сказано, что сезон 2019/20 может быть доигран только на нейтральных полях в количестве от восьми до 10, однако аутсайдеры Премьер-Лиги считают, что это несправедливо, особенно когда тебе грозит вылет из дивизиона.



Чтобы одобрить идею о проведении оставшихся 92 матчей на нейтральных полях, потребуются голоса минимум 14 клубов из 20.



Как сообщает BBC, аутсайдеры готовы смириться с проведением матчей на нейтральных полях, если в этом сезоне из Премьер-Лиги никто не вылетит. В таком случае в следующей кампании количество участников высшего дивизиона выросло бы до 22 или 23. Однако и для этой идеи требуется кворум.