Светская хроника за понедельник

"Интер" вступил в борьбу за Поля Погба. "Арсенал" может продать до шести игроков в ближайшее окно. Возвращение Филиппе Коутиньо в Премьер-Лигу зависит от Маурисио Почеттино. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Лилль" получил предложение в 75 миллионов фунтов от неназванного клуба по нападающему Виктору Осимхену, которого активно сватают в Премьер-Лигу. (Telefoot)



"Челси" очень близок покупке 19-летнего полузащитника "Дерби" Макса Берда за 4.8 млн. фунтов. (TodoFichajes)



Принадлежащий "Челси" полузащитник Тьемуэ Бакайоко попал на радар к "Севилье". (France Football)



"Интер" готов побороться за полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. (Gazzetta dello Sport)



Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо по-прежнему интересует "Юнайтед". (Tuttomercatoweb)



"Юнайтед" установил контакт с представителями 20-летнего защитника "РБ Лейпциг" Ибраимы Конате. (Le 10 Sport)



"Арсенал" отказался от покупки нападающего "Байера" Кевина Фолланда в январе. (ESPN)



"Арсенал" может продать Сократиса Папастатопулоса и Шкодрана Мустафи, чтобы пригласить двух новых центральных защитников. (The Athletic)



"Арсенал" готов продать полузащитника Генриха Мхитаряна в "Рому" за 10 млн. фунтов, но для римлян это слишком много. (Daily Mirror)



Обязательства перед "Лиллем" по прошлогоднему трансферу Николя Пепе могут заставить "Арсенал" продать до шести игроков. (Bleacher Report)



Полузащитник "Фейеноорда" Оркун Кекчу перейдет в "Арсенал" или "Севилью". (Skor)



Возвращение полузащитника Филиппе Коутиньо в Премьер-Лигу зависит от того, возглавит ли Маурисио Почеттино "Ньюкасл". (Mundo Deportivo)



"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича. (Mundo Deportivo)



"Барселона" купит полузащитника "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле, только если "шпоры" согласятся принять Самюэля Умтити или Нелсона Семеду в качестве разменной монеты. (Sport)



Защитник "Вероны" Мараш Кумбулла может заменить Яна Вертонгена в "Тоттенхэме". (Gazzetta dello Sport)



"Саутгемптон" уверен в приобретении защитника "Реймса" Акселя Дисаси за 13 млн. фунтов. (Daily Mail)



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Пандемия коронавируса нарушила процесс переговоров "Саутгемптона" с потенциальными покупателями". (Sky Sports)



Ряд иностранных игроков Премьер-Лиги обратились к правительствам своих стран, выразив недовольство по поводу планов возобновить футбольный сезон в начале июня. (Daily Mirror)



Премьер-Лиге было предложено доиграть сезон в Австралии. (The Sun)



Премьер-Лига может использовать компьютерную графику, чтобы "заполнить" стадионы во время телевизионных трансляций. (Daily Mail)



Экс-наставник "Эвертона" и "Саутгемптона" Рональд Куман был госпитализирован в Амстердаме с сердечной проблемой. (Sky Sports)



Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду подарил своей 65-летней маме новый "Мерседес" на День матери. (Daily Mail)



Ветеран "Дерби" Уэйн Руни потратит 150 тыс. фунтов, чтобы заполнить два пруда возле своего нового особняка рыбой вроде карпа, щуки, форели и сома. (Daily Star)