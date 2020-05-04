Де Брюйне ожидает возобновновления тренировок в течение пары недель
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне рассказал о своих ожиданиях по возвращению футбола.
И хотя "горожане" уже не имеют реальных шансов защитить титул Премьер-Лиги в этом сезоне, они все еще могут преуспеть в Кубке Англии и Лиге Чемпионов.
Так что "Сити" весьма заинтересован в возобновлении этого сезона, в котором Де Брюйне и партнеры уже выиграли Кубок Лиги. Кевин ожидает, что этого не придется долго ждать.
"У меня есть ощущение, что в течение двух недель мы сможем приступить к тренировкам. Правительство страны хочет вернуть футбол как можно скорее, чтобы подбодрить людей".
"Думаю, оставшиеся матчи пройдут без фанатов. Никто в это не заинтересован, но сезон нужно завершить".
"Финансовый аспект слишком важен для Премьер-Лиги. Если сезоне не будет доигран, это повлечет серьезные проблемы", — сообщил Де Брюйне HLN.
04.05.2020 00:05
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