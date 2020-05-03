"Юнайтед" возмущен поведением Рохо
Маркосу Рохо предстоит серьезный разговор с "Манчестер Юнайтед" после того, как защитник пренебрег режимом самоизоляции.
Не найдя своего места в планах главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера, в конце января Рохо был арендован "Эстудиантесом" до конца сезона.
Ранее днем по социальным сетям разошлось видео, которое было снято Франко, братом Маркоса. На этой записи футболист играет в покер в компании друзей и курит сигарету.
Как и в Британии, в Аргентине тоже действуют строгие правила насчет самоизоляции и социального дистанцирования, и теперь 30-летнему защитнику предстоит объясниться как перед "Эстудиантесом", так и перед "Юнайтед", сообщает BBC.
Добавим, ранее на нарушении режима самоизоляции попались некоторые другие известные футболисты, включая Джека Грилиша из "Астон Виллы", Кайла Уолкера из "Манчестер Сити" и Мойзе Кина из "Эвертона".
03.05.2020 23:00
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Он все равно не важен. На нем МЮ хорошо оторвется.
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что за быдло в подвале где то сидит
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