Руни: "Моррисон был на голову лучше Погба"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни назвал игрока из академии "красных дьяволов", который по своему таланту превосходил Поля Погба.

Некогда Равель Моррисон считался одним из перспективнейших молодых игроков своего поколения. Однако английский талант сыграл только три матча за первую команду "Юнайтед", после чего скитался по различным клубам, включая итальянский "Лацио" и шведский "Эстерсунд".



Сейчас Моррисону уже 27, и он находится в "Мидлсбро" на правах аренды из "Шеффилд Юнайтед". Вполне очевидно, что Равель так и не реализовал свой потенциал, и Руни связывает это с плохим отношением игрока к своей профессии.



"Помню, я наблюдал за Равелем Моррисоном и думал, что он обладает всем необходимым для игрока его позиции".



"Он был великолепен. Он был уверен в себе в себе. Он мог трижды обвести Неманью Видича за одну минуту тренировочного матча".



"Однако у него были проблемы с образом жизни и окружением — к сожалению для него, потому что я также наблюдал взросление Поля Погба, Джесси Лингарда, и Равель был на голову лучше любого из них".



"Он является доказательством того, что в профессиональном футболе каждый игрок должен следовать определенным правилам. Некоторые игроки ходят по грани, но не переступают ее и в итоге добиваются успеха".



"Сэр Алекс Фергюсон привык говорить, что самая сложная вещь в жизни — упорно работать каждый день. Забудь про все свои таланты — только упорно работая, чем бы ты ни занимался в жизни, ты добьешься успеха", — пишет Руни в своей колонке в The Times.