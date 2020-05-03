Клубы Премьер-Лиги готовятся провести весь сезон 2020/21 без зрителей

Закрытый стадион Клубы Премьер-Лиги готовятся к тому, что весь следующий сезон пройдет без зрителей.

В данный момент 20 клубов высшего английского сезона готовятся к реализации "Проекта Перезапуск" по возобновлению сезона в условиях пандемии коронавируса.

Совершенно точно оставшиеся матчи сезона 2019/20 будут сыграны без зрителей и очень вероятно — на нейтральных полях.

Параллельно, как сообщает Sky Sports, участники Премьер-Лиги начали оценивать эффект от пустых стадионов в сезоне 2020/21.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что вакцина от COVID-19 не появится раньше середины следующего года, а это означает, что все массовые скопления людей до тех пор, вероятно, будут запрещены.

Отсутствие зрителей на трибунах чревато для клубов огромными финансовыми потерями. К примеру, "Ливерпуль" недосчитается около 3 млн. фунтов с каждого домашнего матча на пустом "Энфилде".

Таким образом, существует довольно высокая вероятность, что весь следующий сезон пройдет без зрителей, и это заставит клубы кардинально пересмотреть свои трансферные бюджеты — денег на траты не будет или почти не будет.


Метки Премьер-Лига, стадионы

Автор mihajlo   

Дата 03.05.2020 21:00

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  1. januzaj00 03.05.2020 22:09 # januzaj00
    Думаю, если ливерпук лишат чемпика, то вирус уйдёт

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  2. chebrec 03.05.2020 21:39 # chebrec
    Ну здрасьте приехали!

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  3. mancunia-planet 03.05.2020 21:06 # mancunia-planet
    Ваще ахуели тварюги ебаные!

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