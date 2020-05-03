Клубы Премьер-Лиги готовятся провести весь сезон 2020/21 без зрителей

Клубы Премьер-Лиги готовятся к тому, что весь следующий сезон пройдет без зрителей.

В данный момент 20 клубов высшего английского сезона готовятся к реализации "Проекта Перезапуск" по возобновлению сезона в условиях пандемии коронавируса.



Совершенно точно оставшиеся матчи сезона 2019/20 будут сыграны без зрителей и очень вероятно — на нейтральных полях.



Параллельно, как сообщает Sky Sports, участники Премьер-Лиги начали оценивать эффект от пустых стадионов в сезоне 2020/21.



Большинство экспертов сходятся во мнении, что вакцина от COVID-19 не появится раньше середины следующего года, а это означает, что все массовые скопления людей до тех пор, вероятно, будут запрещены.



Отсутствие зрителей на трибунах чревато для клубов огромными финансовыми потерями. К примеру, "Ливерпуль" недосчитается около 3 млн. фунтов с каждого домашнего матча на пустом "Энфилде".



Таким образом, существует довольно высокая вероятность, что весь следующий сезон пройдет без зрителей, и это заставит клубы кардинально пересмотреть свои трансферные бюджеты — денег на траты не будет или почти не будет.