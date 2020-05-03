Директор "Ювентуса" сомневается, что МЮ удастся продать Погба

Директор "Ювентуса" Фабио Паратичи предсказал, что "Манчестер Юнайтед" будет сложно избавиться от полузащитника Поля Погба.

Четыре года назад "Юнайтед" вернул Погба из "Ювентуса" за рекордные на тот момент для мирового футбола 89 миллионов фунтов. Сам Поль получил роскошный контракт с зарплатой 290 тыс. фунтов в неделю.



По мнению Паратичи, из-за грянувшего кризиса "красным дьяволам" будет непросто найти клуб, который вернет их инвестиции в Погба и удовлетворит аппетиты самого игрока.



"Погба — отличный игрок, но логично, что теперь такого рода запросы по зарплате стало сложнее удовлетворить, чем прежде. По крайней мере, меньше клубов готовы платить такого рода деньги".



"Теперь у клубов прибавится проблем, и из-за уменьшения дохода нам придется быть более изобретательным и гибкими. Нам придется найти другую формулу ведения трансферных дел".



"Я ожидаю, что будет много обменов игроками, хотя мы не можем использовать драфт, как в НБА, потому что там это закрытая система".



"Мы увидим больше сделок по аренде — на два года или даже три. Некоторые даже предлагают, что мы должны начать сезон 2020/21 теми же игроками, что и 2019/20. Такая вероятность существует", — сообщил Паратичи Sky Italia.