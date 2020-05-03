Агуэро объяснил, почему против Ван Дейка так сложно играть

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро объяснил, почему атакующим игрокам так сложно противостоять защитнику "Ливерпуля" Виргилу Ван Дейку.

Своей игрой за "Ливерпуль" с момента перехода из "Саутгемптона" за 75 миллионов фунтов в январе 2018 Ван Дейк заслужил репутацию лучшего центрального защитника в мире.



28-летний голландец сыграл ключевую роль в завоевании "красными" трофея Лиги Чемпионов в прошлом сезоне и в последнем голосовании на "Золотой мяч" занял второе место.



В последние пару сезонов "Ливерпуль" был главным конкурентом "Сити" на внутренней арене, поэтому Агуэро смог тщательно изучить Ван Дейка.



Все мы знаем, что Ван Дейк — один из лучших центральных защитников в мире. Он силен, высок, у него невероятные физические данные".



"Он очень силен при игре один на один, и он умело управляет своим телом. И хотя он так высок, у него длинные ноги".



"Такое впечатление, что он не слишком быстр, но благодаря своим длинным ногам он может настичь любого. Два шага для него — 50 для меня!"



"Больше всего мне нравится в нем то, насколько умно он обороняется. Он не суетится, когда кого-то держит, он очень осторожен и терпелив. Это усложняет жизнь многим нападающим".



"Что касается меня, то я довольно быстр, и мне нравится идти в дриблинг, поэтому мне нужно, чтобы защитник бросился на меня. Но если защитник держит позицию, он может дождаться помощи другого защитника. В этом он очень хорош", — цитирует Агуэро Daily Mail.