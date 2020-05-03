Улье призвал отдать титул "Ливерпулю", если сезон не будет доигран

Жерар Улье Бывший главный тренер "Ливерпуля" Жерар Улье заявил, что Премьер-Лига должна присудить титул "красным", если этот сезон не может быть доигран.

Пандемия коронавируса остановила сезон 2019/20, когда "Ливерпуль" оторвался от ближайшего преследователя в Премьер-Лиге на 25 очков, однако математически "красные" еще не гарантировали себе титул — для этого им не хватает двух побед.

До сих пор не утихают разговоры, что оставшиеся матчи, возможно, так и не будут сыграны, и в таком случае Улье против того, чтобы кампанию аннулировали.

"Нужно ли отдать титул "Ливерпулю", если сезон не будет доигран? Да. Именно так поступили во Франции. Они отдали его ПСЖ. Он лидировали с 12 очками отрыва, а "Ливерпулю", кажется, оставалось два матча, чтобы оформить титул самостоятельно".

"Если разница составляет два-три очка, то вы еще можете возразить, что лишаете шансов друге команды, но когда речь о 25 очках, никто другой просто не может стать чемпионом. "Ливерпуль" заслуживает титул", — сообщил Улье talkSPORT.


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига, Улье

Автор mihajlo   

Дата 03.05.2020 18:00

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  1. kojan 03.05.2020 19:06 # kojan
    Улье? А это тот, которого Сэр Алекс сбросил с насеста, получил сотрясение геморроя и на ФАПЛе разместил записки сумашедшего ....

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  2. yervand 03.05.2020 18:35 # yervand
    все адекватные люди за то что или доиграть сезон или вручить чемпионский титул Ливерпулю, только Фердинанд, сучка из Вест Хэма и несколько долбаебов из fapl-а говорят об аннулировании сезона.

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