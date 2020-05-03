Улье призвал отдать титул "Ливерпулю", если сезон не будет доигран

Бывший главный тренер "Ливерпуля" Жерар Улье заявил, что Премьер-Лига должна присудить титул "красным", если этот сезон не может быть доигран.

Пандемия коронавируса остановила сезон 2019/20, когда "Ливерпуль" оторвался от ближайшего преследователя в Премьер-Лиге на 25 очков, однако математически "красные" еще не гарантировали себе титул — для этого им не хватает двух побед.



До сих пор не утихают разговоры, что оставшиеся матчи, возможно, так и не будут сыграны, и в таком случае Улье против того, чтобы кампанию аннулировали.



"Нужно ли отдать титул "Ливерпулю", если сезон не будет доигран? Да. Именно так поступили во Франции. Они отдали его ПСЖ. Он лидировали с 12 очками отрыва, а "Ливерпулю", кажется, оставалось два матча, чтобы оформить титул самостоятельно".



"Если разница составляет два-три очка, то вы еще можете возразить, что лишаете шансов друге команды, но когда речь о 25 очках, никто другой просто не может стать чемпионом. "Ливерпуль" заслуживает титул", — сообщил Улье talkSPORT.