Дармиан: "Рэшфорд может достичь уровня Мбаппе и выиграть "Золотой мяч"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан убежден, что нападающему "красных дьяволов" Маркусу Рэшфорду по силам выиграть "Золотой мяч" в ближайшие годы.

И хотя Рэшфорд не играет с сентября из-за травмы спины, он успел забить 19 голов в 31 матче этого сезона, утвердившись в качестве основного центрального нападающего "Юнайтед".



Дармиан, ныне выступающий за "Парму", ожидает, что 22-летний англичанин продолжит прогрессировать и достигнет уровня звезды ПСЖ Килиана Мбаппе.



"Я до сих пор помню первую тренировку Маркуса Рэшфорда со взрослой командой, словно это было вчера".



"Я сразу же подумал: "Вау, это невероятный игрок". Для игрока своего возраста он сделал так много ярких вещей, и на меня произвело впечатление то, как он улучшал каждую деталь своей игры".



"Если он продолжит работать в том же духе, он сможет завоевать "Золотой мяч". Я убежден насчет этого. Из всех игроков "Юнайтед" он впечатлил меня больше всего, и он очень молод и все еще может прибавить".



"Думаю, он может достичь уровня Килиана Мбаппе и поспорить за "Золотой мяч" в предстоящие годы", — сообщил Дармиан The Guardian.