Гвардиола поддерживает скорейшее возобновление сезона

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил своему клубу готовность вернуться к работе.

В данный момент Гвардиола все еще находится на родине в Каталонии, продолжая оплакивать свою мать, которая в прошлом месяце умерла от коронавируса в возрасте 82 лет.



Тем не менее, Гвардиола поддерживает стремление Премьер-Лиги как можно скорее возобновить матчи, создав для этого максимально безопасные условия.



"Пеп будет у бровки, когда сезон возобновится. Естественно, это все еще очень травматичное время для него и его семьи, однако он нашел большую опору в тех сообщениях поддержки, которые получил после смерти матери".



"Он разговаривает с игроками, своим тренерским штабом и (спортивным директором) Чики Бегиристайном, планируя вещи для ожидаемого возвращения".



"Клуб надеется, что футбол сможет сыграть свою роль и помочь стране в возвращении к нормальной жизни", — цитирует свой источник с "Этихад" Daily Mirror.