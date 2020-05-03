Гвардиола поддерживает скорейшее возобновление сезона
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил своему клубу готовность вернуться к работе.
В данный момент Гвардиола все еще находится на родине в Каталонии, продолжая оплакивать свою мать, которая в прошлом месяце умерла от коронавируса в возрасте 82 лет.
Тем не менее, Гвардиола поддерживает стремление Премьер-Лиги как можно скорее возобновить матчи, создав для этого максимально безопасные условия.
"Пеп будет у бровки, когда сезон возобновится. Естественно, это все еще очень травматичное время для него и его семьи, однако он нашел большую опору в тех сообщениях поддержки, которые получил после смерти матери".
"Он разговаривает с игроками, своим тренерским штабом и (спортивным директором) Чики Бегиристайном, планируя вещи для ожидаемого возвращения".
"Клуб надеется, что футбол сможет сыграть свою роль и помочь стране в возвращении к нормальной жизни", — цитирует свой источник с "Этихад" Daily Mirror.
03.05.2020 16:00
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