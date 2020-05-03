Педро: "Жду встречи с "Челси"

Вингер Педро заявил, что проведет встречу с "Челси", прежде чем примет решение о продолжении карьеры.

В следующем месяце у Педро истекает контракт с "Челси", и в первую очередь стороны должны обсудить, останется ли 32-летний испанец до конца сезона 2019/20, который может завершиться в июле или даже в августе.



Согласно слухам, интерес к Педро уже проявили "Реал Бетис" и "Севилья". Экс-игрок "Барселоны" открыт к предложениям и прямо сейчас не знает, где будет выступать в следующем сезоне.



"Я должен поговорить со своим клубом, у меня есть контракт до 30 июня. Я готов выслушать предложения. "Бетис"? Я не знаю, сперва меня ждет встреча с "Челси".



"Ситуация с коронавирусом повлияла на все, поэтому в данный момент я ожидаю встречи с "Челси".



"Я знаю, что мой контракт истекает, но мы еще не садились и не обсуждали, продлим сотрудничество или нет. Я жду встречи, но в то же время я открыт к другим предложениям".



"Мой приоритет прямо сейчас — отработать свой контракт, а там посмотрим", — сообщил Педро радиостанции El Larguero.