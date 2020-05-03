Лэмпард: "Нам очень не хватает Канте"
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард расстроен, что в этом сезоне его команда толком не может положиться на полузащитника Нголо Канте.
В каждом из четырех предыдущих сезонов Премьер-Лиги Канте сыграл не менее 34 матчей, тогда как в этом — только 18.
Вот уже 10 месяцев чемпиона Мира в составе сборной Франции преследуют различные травмы, и Лэмпард надеется, что вызванная пандемией коронавируса пауза позволит Нголо поправить свое здоровье.
"На момент остановки сезона у нас было четверо или пятеро травмированных. В этом отношении Нголо Канте — отличный пример, потому что он отыграл четыре-пять невероятно успешных для себя сезонов, когда тренеры очень часто находили ему правильное применение".
"В этом сезоне он сыграл только 40 процентов наших матчей, но даже в них ему было сложно, и я очень сочувствую ему на персональном уровне. Нам очень его не хватает".
"Глядя вперед, мы хотим привести его в лучшее состояние к моменту, когда возобновится сезон. То же самое касается Рубена Лофтус-Чика".
"Нам нужно, чтобы Нголо Канте вернулся в нашу команду, он один из лучших игроков в мире. Я знал это еще до того, как стал главным тренером "Челси", и я убедился в этом, работая с ним".
"В этом году мне довелось работать с ним не так много, но, конечно, мы хотим, чтобы он набрал форму и рвался в бой", — сообщил Лэмпард BT Sport.
03.05.2020 14:00
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