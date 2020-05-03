Стам считает, что Кекчу достаточно хорош для "Арсенала"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Яп Стам уверен, что полузащитник "Фейеноорда" Оркун Кекчу достаточно хорош для "Арсенала".

19-летний Кекчу стал настоящей сенсацией этого сезона Эредивизии, который был досрочно оборван коронавирусом. Оркун принял участие в 31 матче за "Фейеноорд" с учетом всех соревнований, забив три гола и отдав шесть результативных передач.



Своей игрой атакующий полузащитник привлек внимание многих больших клубов, включая "Арсенал", чьи скауты регулярно посещали матчи "Фейеноорда" в предыдущие месяцы.



Грянувший кризис дает "Арсеналу" возможность заполучить Кекчу по более низкой цене, нежели изначально озвученные прессой 20-25 миллионов фунтов, и Стам убежден, что его бывший подопечный стоит того.



"Ему потребовалось бы приспособиться, потому что "Арсенал" и Премьер-Лига — это совершенно другой уровень, если сравнивать с Голландией. Там другая скорость игры, ее качество, гораздо выше темп".



"Однако он способен на это. Мы говорим об игроке, который по своему характеру хочет совершенствоваться, всегда хочет быть лучше".



"Он никогда не бывает доволен собой, он расстроен, если не забивает или если его передачи недостаточно хороши".



"Когда я пришел в "Фейеноорд", он мало играл, потому что каждый говорил, что он слишком молод. Я поставил его в первую команду и позволил играть большинство матчей. Я доверился ему и увидел, что он на многое способен".



"Сейчас он проявляет себя в Голландии и является одним из лучших полузащитников в стране. Он определено обладает способностями, чтобы сделать этот шаг и отправиться в Премьер-Лигу", — сообщил Стам Goal.