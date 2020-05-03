Будущее Де Брюйне не зависит от Гвардиолы

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что его будущее в клубе не зависит от того, подпишет ли главный тренер Хосеп Гвардиола новый контракт.

Гвардиола был важным фактором, почему многие игроки переходили в "Сити", и может стать причиной для некоторых, чтобы задуматься об отъезде из Манчестера, если каталонец не продлит свой истекающий в июне 2021 контракт.



Однако для Де Брюйне гораздо важнее участие "Сити" в Лиге Чемпионов. Уход Гвардиолы не заставит Кевина собрать вещи.



"Не особо. Кажется, Пеп сказал, что останется до конца следующего года, что бы ни случилось. Думаю, до того момента рассчитан его контракт".



"Нам нужно подождать, но я, конечно, не собираюсь принимать свое решение, исходя из того, что будет делать он. Я уже работал с другими тренерами, и когда Пеп уйдет, я должен буду продолжить работу с кем-нибудь еще".



"За последние годы многие клубы обращались ко мне и спрашивали о моих планах на будущее, но я очень счастлив в "Манчестер Сити". Я играю за одну из лучших команд в мире, я играю в Англии, и мне кажется, что это лучшая лига в плане конкуренции".



"Быть здесь лучшими и побеждать — это настоящее испытание, на котором я и останусь сосредоточен. А чему быть, того не миновать", — сообщил Де Брюйне Het Laatste Nieuws.