Консорцирум во главе с Бергкампом хочет купить английский клуб

Легенда "Арсенала" Деннис Бергкамп возглавляет консорциум звездных экс-игроков, заинтересованных в приобретении клуба из Англии.

Как утверждает Daily Mirror, бизнес-партнерами Бергкампа выступают наставник "Дерби" Филлип Коку, любимчик фанатов "Ливерпуля" Дирк Кейт, рулевой сборной Голландии Рональд Куман, который ранее поработал в "Саутгемптоне" и "Эвертоне", а также Хенрик Ларссон, поигравший за "Селтик" и "Манчестер Юнайтед".



В данный момент футбольные клубы испытывают колоссальные проблемы из-за остановки сезона в связи с пандемией коронавируса. Даже если матчи будут возобновлены, то болельщики еще очень не скоро вернутся на трибуны, что сулит новыми убытками.



Зато это ситуация видится прекрасным моментом для входа инвесторов. Бергкамп и партнеры уверены, что в ближайшие месяцы немало английских клубов выразят желание принять их деньги.



Если лидером этого консорцирума является Бергкамп, то его мозг — это голландский суперагент Роб Янсен, который также занимает пост директора Wasserman Media Group. Wasserman — второе крупнейшее спортивное агентство в мире с оценочной стоимостью в 3.2 млрд. фунтов.



"Мы в зале ожидания, если так можно выразиться. Учитывая этот кризис, цена на некоторые клубы снизится. В то же время внутренние проблемы в этих клубах станут значительнее".



"Недавно мы уже были очень близки к сделке. Я не собираюсь называть, что это за клуб, но в самый последний момент нас опередил иностранный инвестор. Это было очень грустно", — поведал Янсен.



Такж сообщается, что в случае успеха мероприятия Бергкамп не собирается быть молчаливым совладельцем, а хочу принимать активное участие в жизни клуба с упором на перевод молодых игроков из академии в первую команду.



В прошлом Деннис отработал несколько лет в тренерском штабе "Аякса", но из-за конфликта с директорами Эдвином Ван дер Саром и Марком Овермарсом покинул клуб в декабре 2017.