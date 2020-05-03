"Реал" попробует купить Погба по сниженной цене

"Реал" предпримет попытку приобрести полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в ближайшее трансферное окно, но по сниженной цене.

"Реал" был заинтересован в приобретении Погба еще прошлым летом, но тогда "красные дьяволы" хотели за свою звезду гораздо больше тех 89 миллионов фунтов, за которые вернули Поля из "Ювентуса" в 2016 году, и Королевский клуб не решился выдвинуть свое предложение.



В этом сезоне Погба почти не играет из-за проблем с лодыжкой, однако главный тренер "Реала" Зинедин Зидан по-прежнему заинтересован в приглашении своего соотечественника.



Правда, экономический кризис накладывает серьезный отпечаток на планы "Реала". Как утверждает Daily Mirror, 70 млн. фунтов — это максимальная сумма, с которой готов расстаться гранд Ла Лиги ради 27-летнего игрока сборной Франции.



Daily Mirror добавляет, что наставник "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не хочет отпускать Погба и надеется, что Поль сформирует мощную связку в центре поля с январским новичком Бруну Фернандешем.



Добавим, что контракт Погба истекает в июне 2021, однако у "дьяволов" есть опция продления на 12 месяцев.