Стерлинг близок к рекордному контракту с Puma

Рахим Стерлинг Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг близок к подписанию персонального спонсорского контракта с компанией Puma на 10 лет стоимостью 100 миллионов фунтов.

В данный момент личным спонсором 25-летнего Стерлинга является Nike, однако этот контракт истекает 30 июня.

На протяжении последних двух лет за право сотрудничать с одним из самых популярных и успешных английский футболистов современности сражались ведущие бренды спортивной экипировки, включая Under Armour, Adidas и New Balance.

По информации Sky Sports, эту борьбу выигрывает компания Puma, готовая предложить Стерлингу самый выгодный персональный спонсорский контракт в мире среди футболистов.

Предполагается, что Рахим станет лицом глобальной рекламной кампании Puma, и даже разразившийся из-за пандемии коронавируса кризис не должен сорвать эту сделку.

Стоит отметить, что бренд Puma не является чужим для Стерлинга. Американская компания также является техническим спонсором "Сити".


Метки Puma, Манчестер Сити, спонсоры, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 03.05.2020 07:00

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