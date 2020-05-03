Стерлинг близок к рекордному контракту с Puma

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг близок к подписанию персонального спонсорского контракта с компанией Puma на 10 лет стоимостью 100 миллионов фунтов.

В данный момент личным спонсором 25-летнего Стерлинга является Nike, однако этот контракт истекает 30 июня.



На протяжении последних двух лет за право сотрудничать с одним из самых популярных и успешных английский футболистов современности сражались ведущие бренды спортивной экипировки, включая Under Armour, Adidas и New Balance.



По информации Sky Sports, эту борьбу выигрывает компания Puma, готовая предложить Стерлингу самый выгодный персональный спонсорский контракт в мире среди футболистов.



Предполагается, что Рахим станет лицом глобальной рекламной кампании Puma, и даже разразившийся из-за пандемии коронавируса кризис не должен сорвать эту сделку.



Стоит отметить, что бренд Puma не является чужим для Стерлинга. Американская компания также является техническим спонсором "Сити".