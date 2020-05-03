"Брайтон" выступил против нейтральных полей

"Брайтон" выступил против проведения оставшихся матчей сезона Премьер-Лиги на нейтральных полях.

В минувшую пятницу во время очередной видеоконференции клубам Премьер-Лиги было сказано, что доиграть сезон 2019/20 возможно только на нейтральных полях, а уже в субботу утром в прессу просочился предварительный список таких стадионов, среди которых оказался и "Амекс" "Брайтона".



Однако исполнительный директор "чаек" Пол Барбер поспешил выразить свой протест этой идее — команда Грэма Поттера хочет провести оставшиеся матчи на своей арене.



"Мы не поддерживаем идею сыграть наши оставшиеся матчи на нейтральных полях".



"Естественно, все мы должны быть готовы к некоторым компромиссам. Мы всецело понимаем, что отсутствие зрителей с высокой вероятностью будет неизбежным для наших оставшихся матчей, потому что мы поддерживаем стремление правительства остановить распространение коронавируса".



"Однако в столь критический момент сезона проведение матчей на нейтральных полях, как нам кажется, может оказать ощутимый эффект на целостность соревнования", — сообщил Барбер официальному веб-сайту "Брайтона".