Моуриньо рассказал о единственном разе, когда он заплакал после поражения

Жозе Моуриньо Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо рассказал о единственном случае в своей карьере, когда он заплакал после поражения.

Тот единственный раз, когда Моуриньо пустил слезу, случился восемь лет назад. Возглавляя "Реал", Жозе потерпел поражение от "Баварии" в полуфинале Лиги Чемпионов.

Тогда "Реал" упустил путевку в финал в серии пенальти, где ни Криштиану Роналду, ни Кака, ни Серхио Рамос забить не смогли.

"К сожалению, таков футбол. Криштиану, Кака, Серхио Рамос... Три совершенных монстра футбола, и это не подлежит сомнению, но в то же время они люди".

"Тот вечер был единственным разом в моей тренерской карьере, когда я заплакал после поражения. Я хорошо это помню... Айтор (Каранка, ассистент Жозе) и я остановились возле моего дома, и мы плакали в машине".

"Это было тяжело, потому что мы были лучшими в том сезоне", — сообщил Моуриньо Marca.


Метки Моуриньо, Реал, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2020 23:00

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