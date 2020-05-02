Адамс: "Уход Обамеянга вполне вероятен"

Экс-защитник "Арсенала" Тони Адамс не удивится, если нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг станет очередным большим игроком, которого лишится лондонский клуб.

Истекающий в июне 2021 года контракт Обамеянга почти не оставляет "канонирам" иных вариантов, кроме как продать своего капитана в ближайшее трансферное окно.



В эпоху Арсена Венгера "Арсенал" регулярно продавал своих ведущих игроков, поэтому Адамс готов рассматривать уход Обамеянга как возвращение к традициям.



"Вполне вероятно, что он уйдет".



"Я обожал принципы Арсена Венгера насчет того, что никакой игрок не может быть важнее клуба. Он тасовал игроков, исходя из финансовых соображений".



"Он был очень хорош в этом и обеспечивал участие в Лиге Чемпионов каждый год, хотя мы и стали клубом, который продает своих лучших игроков".



"Но если бы я был тренером, я бы сказал: "Не продавайте Обамеянга ни за какие деньги, нам нужно укреплять состав, приглашать молодежь из академии и удерживать своих лучших игроков", — сообщил Адамс Sky Sports.