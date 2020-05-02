Де Брюйне не готов остаться на два года без Лиги Чемпионов

Кевин Де Брюйне Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне намекнул на уход из клуба, заявив, что два года без Лиги Чемпионов — это чересчур для него.

В данный момент "горожане" все еще дожидаются рассмотрения своей апелляции в Спортивном арбитражном суде по поводу отстранения от еврокубков на два сезона.

Соответствующему наказанию, напомним, "Сити" подвергся со стороны УЕФА за серьезные нарушения правил финансового фейр-плей.

Де Брюйне, которому в следующем месяце исполнится 29 лет, верит в невиновность своего клуба и в крайнем случае готов смириться с сокращением срока дисквалификации на один год.

"Пока что я просто жду. Клуб на 100 процентов уверен, что они все сделали правильно. Я доверяю своему клубу. Если они говорят, что это правда, я верю им. Давайте подождем и посмотрим. Когда примут окончательное решение, я оценю его".

"Остаться на два года без Лиги Чемпионов — это долго. На один год я еще могу согласиться", — сообщил Де Брюйне Het Laatste Nieuws.


Метки Де Брюйне, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2020 21:00

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