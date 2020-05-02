Де Брюйне не готов остаться на два года без Лиги Чемпионов
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне намекнул на уход из клуба, заявив, что два года без Лиги Чемпионов — это чересчур для него.
В данный момент "горожане" все еще дожидаются рассмотрения своей апелляции в Спортивном арбитражном суде по поводу отстранения от еврокубков на два сезона.
Соответствующему наказанию, напомним, "Сити" подвергся со стороны УЕФА за серьезные нарушения правил финансового фейр-плей.
Де Брюйне, которому в следующем месяце исполнится 29 лет, верит в невиновность своего клуба и в крайнем случае готов смириться с сокращением срока дисквалификации на один год.
"Пока что я просто жду. Клуб на 100 процентов уверен, что они все сделали правильно. Я доверяю своему клубу. Если они говорят, что это правда, я верю им. Давайте подождем и посмотрим. Когда примут окончательное решение, я оценю его".
"Остаться на два года без Лиги Чемпионов — это долго. На один год я еще могу согласиться", — сообщил Де Брюйне Het Laatste Nieuws.
02.05.2020 21:00
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