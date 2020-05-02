Милнер сравнил Компани и Ван Дейка

Ветеран "Ливерпуля" Джеймс Милнер сравнил своего одноклубника Виргила Ван Дейка с бывшим партнером по "Манчестер Сити" Венсаном Компани.

При Компани в качестве "Сити" капитана Милнер выиграл два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и Кубок Лиги, прежде чем в 2015 году ушел в "Ливерпуль".



Вместе с "красными", выступая бок о бок с Ван Дейком, Джеймс успел выиграть Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.



И хотя Компани и Ван Дейк оба могут считаться эталонами центрального защитника, Милнер все же считает их разными игроками.



"Они оба большие игроки. Когда смотришь на стержень успешной команды, он всегда начинается с лидеров в защите, и это лишь говорит о том, насколько важна оборона".



"Винни — невероятный игрок. Это невероятно, как он относился к своему делу, как он превозмогал травмы, о которых никто не знал".



"Он играл, не щадя себя. Он невероятный лидер, отличный капитан со множеством замечательных качеств, и он по праву считается одним из величайших защитников в эру Премьер-Лиги".



"Виргил немного другой. Он чуть больше походит на "Роллс-Ройс", если вам нравится такое сравнение. Кажется, он не совершает слишком много отборов, он всегда оказывается в правильном месте и спокойно выбивает мяч".



"Возможно, он чаще выполняет диагональные передачи, чем Винни, но Винни это тоже умел. И у Винни был отличный удар — полагаю, вы помните один его гол в верхний угол! Поэтому удар тоже был в арсенале Винни", — сообщил Милнер Sky Sports.