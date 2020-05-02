Четыре клуба Премьер-Лиги заинтересованы в Лингарде

Джесси Лингард Плеймейкер Джесси Лингард привлек интерес четырех клубов Премьер-Лиги, но все еще может остаться в "Манчестер Юнайтед".

По ходу этого сезона Лингард утратил доверие главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера, а после появления на "Олд Траффорд" Бруну Фернандеша в январе крепко сел в запас.

Как сообщает Daily Mail, "Лестер", "Эвертон", "Вест Хэм" и "Ньюкасл" уже вызвались помочь 27-летнему игроку сборной Англии реабилитировать свою карьеру.

Боссы "Юнайтед" пока не определились со своими планами в отношении Лингарда, но если выгодно продать Джесси не удастся, "дьяволы" могут воспользоваться своей опцией и продлить на 12 месяцев контракт со своим воспитанником — до июня 2022.

Добавим, что с 11 января Лингард сыграл лишь 23 минуты в Премьер-Лиге. В рамках чемпионата Джесси последний раз забивал еще в декабре 2018 — первом матче Сульшера.


Метки Лингард, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2020 19:00

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  1. recyjoed 02.05.2020 19:26 # recyjoed
    17 Уотфорд
    18 Борнмут
    19 Астон Вилла
    20 Норвич

    скорее они

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  2. mancunia-planet 02.05.2020 19:26 # mancunia-planet
    Пока стоит норм бабок надо продать, толку от него никакого. Плюс Смоллинга с Джонсом слить и получат бабки на Грилиша.

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