Четыре клуба Премьер-Лиги заинтересованы в Лингарде

Плеймейкер Джесси Лингард привлек интерес четырех клубов Премьер-Лиги, но все еще может остаться в "Манчестер Юнайтед".

По ходу этого сезона Лингард утратил доверие главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера, а после появления на "Олд Траффорд" Бруну Фернандеша в январе крепко сел в запас.



Как сообщает Daily Mail, "Лестер", "Эвертон", "Вест Хэм" и "Ньюкасл" уже вызвались помочь 27-летнему игроку сборной Англии реабилитировать свою карьеру.



Боссы "Юнайтед" пока не определились со своими планами в отношении Лингарда, но если выгодно продать Джесси не удастся, "дьяволы" могут воспользоваться своей опцией и продлить на 12 месяцев контракт со своим воспитанником — до июня 2022.



Добавим, что с 11 января Лингард сыграл лишь 23 минуты в Премьер-Лиге. В рамках чемпионата Джесси последний раз забивал еще в декабре 2018 — первом матче Сульшера.