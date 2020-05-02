Компания Тайсона по производству марихуаны может стать спонсором "Эвертона"

Компания бывшего боксера Майка Тайсона Swissx, занимающаяся выращиванием марихуаны в медицинских целях, может стать новым титульным спонсором "Эвертона".

Сейчас титульным спонсором мерсисайдского клуба является букмекерская контора SportPesa, однако еще в феврале стало известно, что по окончании сезона это сотрудничество прекратится.



Место SportPesa на футболках команды Карло Анчелотти вскоре может занять компания Тайсона, которая также ведет переговоры о переименовании стадиона "Барселоны" "Ноу Камп".



"Я не отказываюсь от намерений в отношении "Барсы", моя дверь широко открыта. Однако прямо сейчас мы погружены в переговоры с "Эвертоном" насчет появления нашего бренда на их футболках, прямо спереди".



"Они вышли на контакт со мной, и мы уже предложили им несколько вариантов дизайна, как лого Swissx будет выглядеть на синем фоне. Не сказать, что я в восторге, но это смотрится приятно".



"Когда я впервые приехал в Англию, то каждый болел за "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", каждый был в красном. Мне же, напротив, нравился синий цвет, поэтому я случайным образом решил болеть за "Эвертон", вдобавок мне понравилась их эмблема. Так что здесь есть своего рода мистика", — сообщил исполнительный директор Swissx Алки Дэвид.