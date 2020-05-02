"Сантос" контактирует с Андреасом Перейрой

Президент бразильского "Сантоса" Хосе Карлос Перес рассказал, что контактирует с полузащитником "Манчестер Юнайтед" Андреасом Перейрой по поводу возможного трансфера.

В этом сезоне Перейра регулярно выходит на поле, приняв участие в 37 матчах с учетом всех соревнований, однако игра Андреаса оставляет неоднозначное впечатление.



Игровое время 24-летнего полузащитника заметно сократилось после появления на "Олд Траффорд" Бруну Фернандеша в январе, а в будущем ситуация бразильца может только усугубиться, учитывая выздоровление Поля Погба со Скоттом Мактоминеем и планы клуба купить Джека Грилиша.



Если Перейре, чей контракт действителен до июня 2023, придется покинуть "Юнайтед", "Сантос" с радостью приютит своего соотечественника.



"Андреас Перейра есть у меня в WhatsApp , и я разговариваю с ним. Он хорошо выступает за "Манчестер Юнайтед". Однажды он определенно примерит футболку нашего клуба", — сообщил Перес Gazeta Esportiva.