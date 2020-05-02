Роджерс: "Будет абсолютно грустно, если "Ливерпуль" не станет чемпионом"

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс надеется, что его коллега из "Ливерпуля" Юрген Клопп не испытает разочарование от ускользающего из рук титула Премьер-Лиги.

Этот сезон был остановлен пандемией коронавируса, когда "Ливерпуль" оторвался на 25 очков от ближайшего преследователя и нуждался еще в двух победах для чемпионства.



Если сезон Премьер-Лиги вдруг аннулируют, и "Ливерпуль" останется без титула, Роджерс лучше других сможет понять чувства Клоппа — шесть лет назад "красные" под руководством Брендана уже испытали нечто подобное, когда оступились в памятном матче против "Челси".



"Нам просто было не суждено выиграть тот титул. Конечно, моментами ты вспоминаешь о том сезоне".



"Мы был так близки, и чемпионство стало бы великолепным достижением для нас, но этому не суждено было случиться, поэтому нам пришлось жить дальше".



"В этом сезоне "Ливерпуль" был значительно лучше всех благодаря своей стабильности. Уровень и качество их футбола абсолютно великолепны".



"Будет абсолютно грустно, если они не смогут поднять титул. Они так долго его ждали, они заслуживают его, но Юргену, как и каждому, остается надеяться, что у нас будет возможность возобновить матчи в безопасных условиях", — цитирует Роджерса Sky Sports.