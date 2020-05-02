Ловрен назвал самый сложный аспект пребывания в самоизоляции

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен рассказал, с какими проблемами столкнулся, сидя полтора месяца дома.

Напомни, английский футбольный сезон был остановлен в прошлом месяце пандемией коронавируса. С тех пор игроки поддерживают физическую форму в домашних условиях.



По словам Ловрен, пребывание в самоизоляции стало для него психологической битвой.



"Это нелегко, потому что мы находимся взаперти по домам уже 46 дней. Самое сложное — это психологический аспект. Я работаю сам по себе, насколько это только возможно, гоняю мяч со своим сыном по нашей лужайке, но тренировки с командой — это совершенно другое".



"Я стараюсь сохранять мотивацию, насколько это только возможно. Я просыпаюсь утром и говорю себе: "Я собираюсь тренироваться до изнеможения сегодня". По крайней мере, мне удалось немного сбросить вес. Но в то же время уменьшилась мышечная масса моих ног, потому что невозможно заменить 90-минутное занятие с командой. Невозможно тренировать ноги внутри помещения 90 минут", — сообщил Ловрен Sportske Novisti.