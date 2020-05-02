Агуэро не исключает свое возвращение в Испанию

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро заявил, что не исключает свое возвращение в испанскую Ла Лигу.

Как известно, следующий сезон станет последним по контракту Агуэро с "Сити". Серхио до сих пор не определился с планами на будущее, и ситуация с коронавирусом все только усложняет.



Ранее ожидалось, что в следующем году Агуэро, которому в июне исполнится 32, вернется на родину в Аргентину, однако Серхио открыт ко всем вариантам, включая возвращение в Испанию, где ему довелось поиграть за "Атлетико".



"Это сложный вопрос. Я не думаю о том, что собираюсь делать дальше. Я знаю, что мой контракт близится к своему завершению с каждым днем. Наверное, у меня будут какие-то предложения, но давайте посмотрим".



"Пока что я просто хочу постараться выиграть Лигу Чемпионов с "Сити". Это стало бы невероятным достижением для меня и для клуба".



"Но я особо не думал, чем займусь после 2021 года. Текущая ситуация все только усложняет. Если следующий сезон стартует позже, то и завершится, наверное, позже — возможно, в августе или вроде того".



"У многих игроков контракты истекают в июне — нужно посмотреть, как это все будет решаться. Я не знаю, будут ли таки контракты продлены, время покажет".



"Я не исключаю, что вернусь в Испанию или отправлюсь в какую-нибудь другую страну. Я не знаю, что буду делать. Сегодня мне хорошо и комфортно в Манчестере. Я хочу быть как можно успешнее с этим клубом, а затем станет видно", — сообщил Агуэро El Chiringuito.