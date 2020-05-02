Хески опасается смертей среди темнокожих игроков Премьер-Лиги

Эмиль Хески Бывший нападающий "Лестера", "Ливерпуля" и сборной Англии Эмиль Хески заявил, что опасается смертей среди темнокожих игроков Премьер-Лиги и их семей от коронавируса.

Согласно исследованиям, около 35 процентов пациентов, находящихся в критическом состоянии с осложнениями от COVID-19, относятся к BAME (Black, Asian and Minority Ethnic — темнокожие, азиаты и этнические меньшинства).

Смертность среди представителей BAME в два раза выше, чем среди белых людей, и это вызывает у Хески страх за своих товарищей по цвету кожи, которым вскоре придется играть в футбол в условиях пандемии.

"Если бы я до сих пор играл в футбол, я был бы на 100 процентов обеспокоен этим. Я переживаю за своих четырех детей, я переживаю за свою жену, я переживаю за семью своей жены, я переживаю за всех своих родных. Я был бы обеспокоен".

"Если мы говорим о повышенной смертности среди BAME, то мы должны смотреть, что лежит в корне проблем, связанных с этими группами".

"Два года назад, в декабре, умер мой дед. У него был диабет, повышенное давление и все такое. Это проблемы, с которыми нам приходится иметь дело".

"Некоторые из людей даже не знают, что мы ходим среди них, пока что-то не случится. У моих старших детей серповидноклеточная анемия. Что с ними будет? Они тоже в группе риска?"

"Что касается меня, то я начал следить за своей диетой. Я начал выполнять физические упражнения. Когда ты играешь, тебе многое сходит с рук, потому что ты в форме. Но когда ты не играешь, тебе нужно лучше заботиться о себе. Я бы сказал, что моя мама здоровее, чем я", — цитирует Хески Daily Mirror.


Метки Хески

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2020 11:00

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  1. liverpool1892est 02.05.2020 12:20 # liverpool1892est
    Еще один долбаеб

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  2. suddenly 02.05.2020 12:07 # suddenly
    Ждём обвинения вируса в расизме

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  3. kcuf 02.05.2020 12:03 # kcuf
    Согласно исследованиям, около 35 процентов пациентов, находящихся в критическом состоянии с осложнениями от COVID-19, относятся к BAME (Black, Asian and Minority Ethnic — темнокожие, азиаты и этнические меньшинства).
    Я так понимаю 65% это представители белой расы? Так чего тогда этот чёрный расист не беспокоится за господствующую белую расу ? 50 плетей этому нигеру, и немедленно

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  4. kcuf 02.05.2020 12:01 # kcuf
    Ёбаный расист. За чёрных он беспокоится, а на белых ему похуй.

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  5. blackdreamer 02.05.2020 11:32 # blackdreamer
    нехуй ебать горил в жопу в африке веками а потом говорить почему слабый имунитет
    надо быть как фанаты чолчей , только ебля в жопу и ничего не страшно

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  6. recyjoed 02.05.2020 11:15 # recyjoed
    зачем объединили в BAME?) Находится с чернокожими в одной "группе". кто это придумал

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  7. recyjoed 02.05.2020 11:14 # recyjoed
    =)




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  8. flamic 02.05.2020 11:13 # flamic
    Мы с тобой брат

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