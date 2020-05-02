Хески опасается смертей среди темнокожих игроков Премьер-Лиги
Бывший нападающий "Лестера", "Ливерпуля" и сборной Англии Эмиль Хески заявил, что опасается смертей среди темнокожих игроков Премьер-Лиги и их семей от коронавируса.
Согласно исследованиям, около 35 процентов пациентов, находящихся в критическом состоянии с осложнениями от COVID-19, относятся к BAME (Black, Asian and Minority Ethnic — темнокожие, азиаты и этнические меньшинства).
Смертность среди представителей BAME в два раза выше, чем среди белых людей, и это вызывает у Хески страх за своих товарищей по цвету кожи, которым вскоре придется играть в футбол в условиях пандемии.
"Если бы я до сих пор играл в футбол, я был бы на 100 процентов обеспокоен этим. Я переживаю за своих четырех детей, я переживаю за свою жену, я переживаю за семью своей жены, я переживаю за всех своих родных. Я был бы обеспокоен".
"Если мы говорим о повышенной смертности среди BAME, то мы должны смотреть, что лежит в корне проблем, связанных с этими группами".
"Два года назад, в декабре, умер мой дед. У него был диабет, повышенное давление и все такое. Это проблемы, с которыми нам приходится иметь дело".
"Некоторые из людей даже не знают, что мы ходим среди них, пока что-то не случится. У моих старших детей серповидноклеточная анемия. Что с ними будет? Они тоже в группе риска?"
"Что касается меня, то я начал следить за своей диетой. Я начал выполнять физические упражнения. Когда ты играешь, тебе многое сходит с рук, потому что ты в форме. Но когда ты не играешь, тебе нужно лучше заботиться о себе. Я бы сказал, что моя мама здоровее, чем я", — цитирует Хески Daily Mirror.
02.05.2020 11:00
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Последние комментарии:
Еще один долбаеб
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Ждём обвинения вируса в расизме
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Согласно исследованиям, около 35 процентов пациентов, находящихся в критическом состоянии с осложнениями от COVID-19, относятся к BAME (Black, Asian and Minority Ethnic — темнокожие, азиаты и этнические меньшинства).
Я так понимаю 65% это представители белой расы? Так чего тогда этот чёрный расист не беспокоится за господствующую белую расу ? 50 плетей этому нигеру, и немедленно
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Ёбаный расист. За чёрных он беспокоится, а на белых ему похуй.
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нехуй ебать горил в жопу в африке веками а потом говорить почему слабый имунитет
надо быть как фанаты чолчей , только ебля в жопу и ничего не страшно
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зачем объединили в BAME?) Находится с чернокожими в одной "группе". кто это придумал
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=)
.
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Мы с тобой брат
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