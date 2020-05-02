Хески опасается смертей среди темнокожих игроков Премьер-Лиги

Бывший нападающий "Лестера", "Ливерпуля" и сборной Англии Эмиль Хески заявил, что опасается смертей среди темнокожих игроков Премьер-Лиги и их семей от коронавируса.

Согласно исследованиям, около 35 процентов пациентов, находящихся в критическом состоянии с осложнениями от COVID-19, относятся к BAME (Black, Asian and Minority Ethnic — темнокожие, азиаты и этнические меньшинства).



Смертность среди представителей BAME в два раза выше, чем среди белых людей, и это вызывает у Хески страх за своих товарищей по цвету кожи, которым вскоре придется играть в футбол в условиях пандемии.



"Если бы я до сих пор играл в футбол, я был бы на 100 процентов обеспокоен этим. Я переживаю за своих четырех детей, я переживаю за свою жену, я переживаю за семью своей жены, я переживаю за всех своих родных. Я был бы обеспокоен".



"Если мы говорим о повышенной смертности среди BAME, то мы должны смотреть, что лежит в корне проблем, связанных с этими группами".



"Два года назад, в декабре, умер мой дед. У него был диабет, повышенное давление и все такое. Это проблемы, с которыми нам приходится иметь дело".



"Некоторые из людей даже не знают, что мы ходим среди них, пока что-то не случится. У моих старших детей серповидноклеточная анемия. Что с ними будет? Они тоже в группе риска?"



"Что касается меня, то я начал следить за своей диетой. Я начал выполнять физические упражнения. Когда ты играешь, тебе многое сходит с рук, потому что ты в форме. Но когда ты не играешь, тебе нужно лучше заботиться о себе. Я бы сказал, что моя мама здоровее, чем я", — цитирует Хески Daily Mirror.