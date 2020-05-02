Антон Фердинанд "выплкалал свои глаза", когда не попал на ЧМ-2006

Бывший защитник "Вест Хэма" Антон Фердинанд вспомнил, какой личной трагедией для него стало непопадание в заявку сборной Англии на Чемпионат Мира 2006 года.

Антон, сыгравший 17 матчей за молодежную сборную Англии U-21, стал серьезным претендентом на поездку на турнир в Германию благодаря яркому сезону 2005/06 в составе "Вест Хэма".



В том сезоне, который младший брат Рио Фердинанда доигрывал с травмой, "молотобойцы" финишировали девятыми в Премьер-Лиге и достигли финала Кубка Англии, где были биты "Ливерпулем".



Изначально Свен-Йоран Эрикссон, тогда тренировавший английскую сборную, не включил Антона в свою заявку, но когда захотел изменить свое решение, оказалось уже слишком поздно.



"Я был близок к тому, чтобы попасть в заявку сборной на ЧМ-2006 в Германии".



"Сразу после финала Кубка Англии объявили расширенную заявку из 30 имен, и меня там не оказалось. Я сыграл в финале Кубка Англии с грыжей, я играл с грыжей последние три месяца сезона".



"Доктора в "Вест Хэме" хотели отправить меня на операцию, но я говорил: "Подождем, пока не объявят заявку сборной Англии". Потому что я хорошо провел тот год. То был мой первый год в Премьер-Лиге, и я был в огне".



"Меня не оказалось в заявке, поэтому я перенес двойную операцию на грыже. А затем мне позвонил Свен-Йоран Эрикссон и попросил присоединиться к команде".



"Я едва перенес операцию, и я не мог приехать. Я был опустошен. Он сказал: "Хорошо, доктор сборной Англии поговорит с доктором "Вест Хэма", и там посмотрим, сможешь ли ты присоединиться к нам позже".



"Три-четыре дня спустя Свен позвонил снова и сказал: "Слушай, этому мне не бывать. Мне стоило назвать тебя в заявке с самого начала".



"Я буквально повесил трубку и выплакал свои глаза", — цитирует Фердинанда Daily Mail.