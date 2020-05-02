Бен Фостер объяснил, почему провалился в "Юнайтед"
Голкипер "Уотфорда" Бен Фостер рассказал историю о том, как оборвалась его карьера в "Манчестер Юнайтед".
Фостер присоединился к "Юнайтед" в 2005 году из "Стоука", но покинул "Олд Траффорд" пять лет спустя, сыграв всего 12 матчей за "красных дьяволов" в Премьер-Лиге.
У Фостера был свой шанс закрепиться основным голкипером "Юнайтед", пока Эдвин Ван дер Сар находился в лазарете, однако Бен, по собственному признанию, оказался к этому не готов.
"Именно я начинал сезон 2009/10 в воротах, и я был очень хорош. А затем у меня случилось несколько неважных матчей. Тем матчем, который все для меня изменил, стало дерби "Юнайтед" против "Сити". 4:3, когда победный забил Майкл Оуэн".
"Помню, я пришел в раздевалку после финального свистка, и сэр Алекс Фергюсон набросился на меня. Мы едва выиграли матч, и каждый испытывал восторг по этому поводу, но он заткнул каждого, чтобы наброситься на меня. Он сказал: "Если это дерьмо когда-либо повторится, ты вылетишь к черту".
"К счастью, он не убрал меня из стартового состава, и я провел еще несколько достойных матчей, но затем я совершил очередной ляп".
"Мы играли дома с "Сандерлендом". Кенвайн Джонс запугал меня, когда я шел на выход, и забил головой. К счастью, на последней минуте Патрис Эвра сравнял счет, поэтому я своего рода был в приподнятом настроении. Но нет, Ферги набросился на меня после финального свистка и отчитывал две-три минуты: "Тебе конец. Проваливай. Теперь ты в резерве. Вот что ты наделал".
"Скоулзи был единственным, кто подошел и сказал: "Не переживай насчет этого, он поступает так с каждым". Только Скоулзи попытался утешить меня".
"В то время я не был готов для "Манчестер Юнайтед". Я был в неправильном месте в неправильное время для себя — я просто не справился".
"Никто и никогда не имел права опускаться ниже установленных стандартов. Именно это позволяло им быть лучшими", — сообщил Фостер BBC.
02.05.2020 09:00
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красноносый алкаш просто тупо пиздил игроков и держал в страхе - вот и весь хвалёный талант..аа ещё ферги тайм..это когда клатенбургам и уэбам заносились некислые бабки. вот так и были куплены ВСЕ ИХ ТРОФЕИ В ЭПОХУ КОНЧЕННОГО АЛКАША. короче Газмяс галимый эта памойка
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Странно, что красноносый гомосексуалист-педофил так набрасывался на людей после поражений. Наверное, для отвода глаз, ведь он сам прекрасно понимал, что его рабочий судейский рот всегда выручит ради побед и трофеев.
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скоулзи, гиггзи, уазза. блять детский сад
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