Бен Фостер объяснил, почему провалился в "Юнайтед"

Голкипер "Уотфорда" Бен Фостер рассказал историю о том, как оборвалась его карьера в "Манчестер Юнайтед".

Фостер присоединился к "Юнайтед" в 2005 году из "Стоука", но покинул "Олд Траффорд" пять лет спустя, сыграв всего 12 матчей за "красных дьяволов" в Премьер-Лиге.



У Фостера был свой шанс закрепиться основным голкипером "Юнайтед", пока Эдвин Ван дер Сар находился в лазарете, однако Бен, по собственному признанию, оказался к этому не готов.



"Именно я начинал сезон 2009/10 в воротах, и я был очень хорош. А затем у меня случилось несколько неважных матчей. Тем матчем, который все для меня изменил, стало дерби "Юнайтед" против "Сити". 4:3, когда победный забил Майкл Оуэн".



"Помню, я пришел в раздевалку после финального свистка, и сэр Алекс Фергюсон набросился на меня. Мы едва выиграли матч, и каждый испытывал восторг по этому поводу, но он заткнул каждого, чтобы наброситься на меня. Он сказал: "Если это дерьмо когда-либо повторится, ты вылетишь к черту".



"К счастью, он не убрал меня из стартового состава, и я провел еще несколько достойных матчей, но затем я совершил очередной ляп".



"Мы играли дома с "Сандерлендом". Кенвайн Джонс запугал меня, когда я шел на выход, и забил головой. К счастью, на последней минуте Патрис Эвра сравнял счет, поэтому я своего рода был в приподнятом настроении. Но нет, Ферги набросился на меня после финального свистка и отчитывал две-три минуты: "Тебе конец. Проваливай. Теперь ты в резерве. Вот что ты наделал".



"Скоулзи был единственным, кто подошел и сказал: "Не переживай насчет этого, он поступает так с каждым". Только Скоулзи попытался утешить меня".



"В то время я не был готов для "Манчестер Юнайтед". Я был в неправильном месте в неправильное время для себя — я просто не справился".



"Никто и никогда не имел права опускаться ниже установленных стандартов. Именно это позволяло им быть лучшими", — сообщил Фостер BBC.