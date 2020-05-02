Клопп вспомнил, как напивался, празднуя трофеи с "Боруссией"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, насколько он был пьян во время празднования трофеев со своим бывшим клубом дортмундской "Боруссией".

В 2011 году Клопп завоевал первый трофей в своей тренерской карьере, выиграв Бундеслигу с "Боруссией". По словам Юргена, тогда он сильно напился.



Однако спустя год клуб из Дортмунда не только защитил титул, но и добавил к нему Лигу Чемпионов. Пропорционально выигранным трофеям увеличилась и доза алкоголя, принятого Клоппом.



"Мы очень оригинально отметили нашу победу в 2011 году. Это было бурное празднование в стиле низших лиг".



"Это правда было замечательное празднование, с безудержным весельем и все такое. Сегодня такого уже нет".



"Я сильно напился в 2011 году, но в 2012, когда мы сделали дубль, я толком даже не заметил празднование. Вы можете видеть, что алкоголь делает с людьми. Не пейте, иначе упустите воспоминания о важных моментах в вашей жизни", — цитирует Клоппа Daily Mirror.