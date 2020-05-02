Клопп вспомнил, как напивался, празднуя трофеи с "Боруссией"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, насколько он был пьян во время празднования трофеев со своим бывшим клубом дортмундской "Боруссией".
В 2011 году Клопп завоевал первый трофей в своей тренерской карьере, выиграв Бундеслигу с "Боруссией". По словам Юргена, тогда он сильно напился.
Однако спустя год клуб из Дортмунда не только защитил титул, но и добавил к нему Лигу Чемпионов. Пропорционально выигранным трофеям увеличилась и доза алкоголя, принятого Клоппом.
"Мы очень оригинально отметили нашу победу в 2011 году. Это было бурное празднование в стиле низших лиг".
"Это правда было замечательное празднование, с безудержным весельем и все такое. Сегодня такого уже нет".
"Я сильно напился в 2011 году, но в 2012, когда мы сделали дубль, я толком даже не заметил празднование. Вы можете видеть, что алкоголь делает с людьми. Не пейте, иначе упустите воспоминания о важных моментах в вашей жизни", — цитирует Клоппа Daily Mirror.
02.05.2020 07:00
Просмотров: 333
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
"Однако спустя год клуб из Дортмунда не только защитил титул, но и добавил к нему Лигу Чемпионов"
Какая-то альтернативная реальность...
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий