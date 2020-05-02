Вингер "Челси" Виллиан подтвердил свою готовность перейти в другой лондонский клуб, а также назвал главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо своим большим другом.

Как известно, контракт Виллиана с "Челси" истекает в конце июня. Ранее игрок сборной Бразилии пообещал "синим" помочь доиграть сезон, но дал понять, что новой сделки не будет.



Среди претендентов на 31-летнего вингера, который будет доступен свободным агентом, называют "Арсенал" и "Тоттенхэм", и Виллиан вполне представляет свой переход в один из этих клубов.



"Это правда сложное решение. У меня сильная связь с "Челси", я очень люблю каждого в клубе и фанатов. Как я уже говорил прежде, если мне суждено покинуть "Челси", то для меня будет нормально отправиться в конкурирующий клуб".



"Хочу ли я остаться в Лондоне? Не знаю. Мне нравится Лондон, как и моей семье. Однако это вопрос, на который я все еще не знаю ответа. Я не знаю, останусь я в "Челси", уйду в другую команду из Лондона или покину Англию".



"Контактировал ли я с Моуринь? Нет, нет. Я ничего не слышал от него, хотя у нас хорошие отношения".



"Он не только отличный тренер, но и мой большой друг. Иногда мы разговариваем, но не об этом — он полностью уважает мою ситуацию".



"С Моуриньо у меня определенно больше общего, чем с другими тренерами. Он поверил в мой потенциал, ему нравился мой футбол, он вселил в меня уверенность. Он лучший тренер, с которым мне довелось поработать", — цитирует Виллиана Daily Mirror.