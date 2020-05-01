"Рома" по-прежнему надеется сохранить Смоллинга

"Рома" по-прежнему надеется сохранить защитника "Манчестер Юнайтед" Криса Смоллинга — хотя бы еще на один сезон.

Пропустив первые четыре матча этого сезона Серии А, в следующих 22 Смоллинг 21 раз выходил в стартовом составе "Ромы". Крис проявляет себя с лучшей стороны, утвердившись ключевым игроком команды Паулу Фонсеки.



Смоллинг сделал достаточно, чтобы "Рома" захотела его сохранить, однако экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, ставит постоянный трансфер под вопрос. В крайнем случае римляне надеются продлить аренду 30-летнего англичанина.



"Я сделаю все возможное, чтобы сохранить его в "Роме" на следующий год. Я знаю, что он хочет остаться, поэтому давайте посмотрим".



"Он удивительный человек, он так скромен, он такой профессионал. Его обожают фанаты, и он утвердился одним из лидеров в раздевалке".



"Английским центральным защитникам не бывает легко адаптироваться к итальянскому футболу, о чем говорят предыдущие случаи. Но он удивителен", — сообщил Фонсека ESPN.