ПСЖ хочет купить Уилфрида Ндиди

Уилфрид Ндиди ПСЖ заинтересован в приобретении полузащитника "Лестера" Уилфрида Ндиди в ближайшее трансферное окно.

Потратив 30 миллионов фунтов на Идриссу Гейе прошлым летом и еще 33 млн. фунтов на Леандро Паредеса за полгода до этого, ПСЖ по-прежнему чувствует потребность в агрессивном опорном полузащитнике, коим ни сенегалец, ни аргентинец не являются.

Изданию ESPN удалось выяснить, что в качестве своей приоритетной цели по укреплению позиции опорника новоиспеченные чемпионы Лиги 1 избрали как раз Ндиди, которые блестяще себя проявляет в этом сезоне Премьер-Лиги.

Уилфрид отвечает всем критериям ПСЖ, и спортивный директор французского гранда Леонардо надеется вскоре начать переговоры с "лисами" об условиях сделки, стоимость которой может составить 45-50 млн. фунтов.

Если переход 23-летнего нигерийца окажется невозможен, ПСЖ обратится к своим запасным вариантам, среди которых значатся Томас Партей из "Атлетико" и Тьемуэ Бакайоко из "Челси". Последний имеет персонального поклонника в лице Леонардо.


Метки Лестер, Ндиди, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 01.05.2020 22:00

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