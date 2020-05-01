ПСЖ хочет купить Уилфрида Ндиди

ПСЖ заинтересован в приобретении полузащитника "Лестера" Уилфрида Ндиди в ближайшее трансферное окно.

Потратив 30 миллионов фунтов на Идриссу Гейе прошлым летом и еще 33 млн. фунтов на Леандро Паредеса за полгода до этого, ПСЖ по-прежнему чувствует потребность в агрессивном опорном полузащитнике, коим ни сенегалец, ни аргентинец не являются.



Изданию ESPN удалось выяснить, что в качестве своей приоритетной цели по укреплению позиции опорника новоиспеченные чемпионы Лиги 1 избрали как раз Ндиди, которые блестяще себя проявляет в этом сезоне Премьер-Лиги.



Уилфрид отвечает всем критериям ПСЖ, и спортивный директор французского гранда Леонардо надеется вскоре начать переговоры с "лисами" об условиях сделки, стоимость которой может составить 45-50 млн. фунтов.



Если переход 23-летнего нигерийца окажется невозможен, ПСЖ обратится к своим запасным вариантам, среди которых значатся Томас Партей из "Атлетико" и Тьемуэ Бакайоко из "Челси". Последний имеет персонального поклонника в лице Леонардо.