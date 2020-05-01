Дембеле заинтересован в переходе в "Юнайтед"

Нападающему "Лиона" Муссе Дембеле будет сложно отказаться от перехода в "Манчестер Юнайтед", если он получит соответствующее предложение.

Несмотря на грянувший кризис, задача по укреплению позиции нападающего остается одним из приоритетов для "Юнайтед" на ближайшее трансферное окно — "красные дьяволы" до сих пор не обзавелись заменой для Ромелу Лукаку, проданного в "Интер" прошлым летом.



Как сообщает Manchester Evening News, в поисках забивного нападающего "Юнайтед" полагается не только на субъективные впечатления своих скаутов, но также на анализ статистики, и Дембеле как раз является одним из тех, кто попал в шорт-лист "дьяволов".



23-летний француз, забивший 16 голов в 27 матчах этого сезона Лиги 1, был бы заинтересован в переезде на "Олд Траффорд", однако пока стороны не контактировали друг с другом. Издание утверждает это, ссылаясь на близкий к игроку источник.



Важно отметить, что французский футбольный сезон уже не будет возобновлен, а это означает, что "Лион" не попадет в Лигу Чемпионов на будущий год, поскольку на момент остановки кампании занимал седьмое место в Лиге 1.



Нельзя не упомянуть и о том, что Дембеле квалифицируется как доморощенный игрок по правилам Премьер-Лиги, поскольку свои юные годы провел в "Фулхэме". Еще одним британским клубом в карьере Муссы был "Селтик", поэтому у француза не должно возникнуть проблем с адаптацией в случае своего перехода в "Юнайтед".