Триппьер обвинен в нарушении запрета на ставки

Защитнику "Атлетико" и сборной Англии Кирану Триппьеру были предъявлены обвинения в нарушении правил FA касательно запрета на ставки.

Триппьер позволил себе нарушить запрет для футболистов на ставки в букмекерских конторах в июле 2019 — в тот самый месяц, когда он был продан "Тоттенхэмом" в "Атлетико".



Теперь у Кирана есть время до 18 мая, чтобы признать свою вину или попытаться найти доказательства своей невиновности. 29-летний англичанин уже дал понять, что не согласен с претензиями Ассоциации.



"Я на добровольной основе оказывал всяческое содействие FA во время расследования на протяжении последних месяцев и продолжу это делать".



"Хочу прояснить, что я, будучи профессиональным футболистом, никогда не ставил на футбольные события и не получал никакой финансовой выгоды от ставок", — сообщил Триппьер в своем личном заявлении.



Добавим, что теперь над Триппьером нависла угроза продолжительной дисквалификации — лишь в марте за похожую провинность Даниэль Старридж был отлучен от футбола сразу на четыре месяца.