Милнер: "Лига Чемпионов была только началом"
Ветеран "Ливерпуля" Джеймс Милнер заявил, что победа в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне была всего лишь началом для его команды.
Та победа над "Тоттенхэмом" в Мадриде 1 июня позволила "красным" завоевать их первый трофей при Юргене Клоппе.
Милнеру кажется, что тот момент стал словно началом нового этапа для "Ливерпуля", который научился побеждать и впоследствии смог завоевать еще два трофея, а сейчас находится на пороге чемпионства в Премьер-Лиге.
"Примерно та же история была у нас в "Манчестер Сити".
"Так важно с чего-то начать и выиграть этот первый трофей. Это имело огромное значение для нас. Мы взяли этот первый трофей, после чего выиграли Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира в этом сезоне. Было бы славно добавить к этому что-нибудь еще".
"Завоевание этого первого трофея было очень важным событием для нас как для коллектива. Благодаря этому ты получаешь инструменты, чтобы выигрывать еще и еще, и именно на это я рассчитываю".
"Мы не хотим, чтобы нас запомнили как команду, которая выиграла лишь один трофей. Мы хотим большего. Давайте посмотрим, удастся ли нам выиграть столько трофеев, сколько мы хотим", — сообщил Милнер Sky Sports.
01.05.2020 18:00
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Давай железный Джейми. Уничтожь всех хейтеров!
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Начало конца!
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00...конец у тебя в очке
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началом конца
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