Милнер: "Лига Чемпионов была только началом"

Ветеран "Ливерпуля" Джеймс Милнер заявил, что победа в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне была всего лишь началом для его команды.

Та победа над "Тоттенхэмом" в Мадриде 1 июня позволила "красным" завоевать их первый трофей при Юргене Клоппе.



Милнеру кажется, что тот момент стал словно началом нового этапа для "Ливерпуля", который научился побеждать и впоследствии смог завоевать еще два трофея, а сейчас находится на пороге чемпионства в Премьер-Лиге.



"Примерно та же история была у нас в "Манчестер Сити".



"Так важно с чего-то начать и выиграть этот первый трофей. Это имело огромное значение для нас. Мы взяли этот первый трофей, после чего выиграли Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира в этом сезоне. Было бы славно добавить к этому что-нибудь еще".



"Завоевание этого первого трофея было очень важным событием для нас как для коллектива. Благодаря этому ты получаешь инструменты, чтобы выигрывать еще и еще, и именно на это я рассчитываю".



"Мы не хотим, чтобы нас запомнили как команду, которая выиграла лишь один трофей. Мы хотим большего. Давайте посмотрим, удастся ли нам выиграть столько трофеев, сколько мы хотим", — сообщил Милнер Sky Sports.