Милнер: "Лига Чемпионов была только началом"

Джеймс Милнер Ветеран "Ливерпуля" Джеймс Милнер заявил, что победа в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне была всего лишь началом для его команды.

Та победа над "Тоттенхэмом" в Мадриде 1 июня позволила "красным" завоевать их первый трофей при Юргене Клоппе.

Милнеру кажется, что тот момент стал словно началом нового этапа для "Ливерпуля", который научился побеждать и впоследствии смог завоевать еще два трофея, а сейчас находится на пороге чемпионства в Премьер-Лиге.

"Примерно та же история была у нас в "Манчестер Сити".

"Так важно с чего-то начать и выиграть этот первый трофей. Это имело огромное значение для нас. Мы взяли этот первый трофей, после чего выиграли Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира в этом сезоне. Было бы славно добавить к этому что-нибудь еще".

"Завоевание этого первого трофея было очень важным событием для нас как для коллектива. Благодаря этому ты получаешь инструменты, чтобы выигрывать еще и еще, и именно на это я рассчитываю".

"Мы не хотим, чтобы нас запомнили как команду, которая выиграла лишь один трофей. Мы хотим большего. Давайте посмотрим, удастся ли нам выиграть столько трофеев, сколько мы хотим", — сообщил Милнер Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Милнер

Автор mihajlo   

Дата 01.05.2020 18:00

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  1. scouser2005 01.05.2020 18:33 # scouser2005
    Давай железный Джейми. Уничтожь всех хейтеров!

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  2. chelsiukpro 01.05.2020 18:25 # chelsiukpro
    Начало конца!

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  3. liverpool1892est 01.05.2020 18:18 # liverpool1892est
    00...конец у тебя в очке

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  4. januzaj00 01.05.2020 18:09 # januzaj00
    началом конца

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