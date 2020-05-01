Хименес: "Ты не сможешь отказать "Реалу" или "Барселоне"

Нападающий Рауль Хименес заявил, что не смог бы отказать "Реалу" или "Барселоне", но вполне счастлив в "Вулверхэмптоне".

Нынешний сезон — лучший в карьере Хименеса. Рауль забил 22 гола, и это еще не предел, ведь "волки" выступают не только в Премьер-Лиге, но и в Лиге Европы.



Хименеса давно сватают в большие клубы, однако 28-летний мексиканец не расстроится, если никто из грандов не заберет его с "Молинью".



"Я узнаю о слухах насчет других клубов через социальные сети. Они уже отправляли меня в "Реал", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", и каждый день появляется новая команда, которая хочет подписать меня".



"Я должен быть спокоен. Если они говорят обо мне, значит я хорошо делаю свою работу. Я бы хотел продолжить выступать в Англии. Я счастлив, адаптировался, и мне нравится идея остаться здесь".



"Если вы скажете мне, что завтра мне поступит предложение от "Реала" и "Барселоне", то очевидно, ты не будешь упускать такую возможность. Но если я останусь здесь, я хочу сражаться за попадание в Лигу Чемпионов, за важные цели. Мы все еще далеки от борьбы за титул, но мы в 1/8 финала Лиги Европы. Думаю, я принял правильное решение, перейдя в "Вулверхэмптон", и я не жалею об этом".



"Важнее всего, что моя дверь открыта для всего. С "Вулверхэмптоном" мы сражаемся за попадание в Лигу Чемпионов, и я являюсь важным игроком для фанатов и для команды. Мне здесь нормально, я открыт к вариантам, но это не мешает мне спать", — цитирует Хименеса ESPN.